Groził koledze po fachu w internecie. Policjant zatrzymany

Funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych zatrzymali 47-letniego policjanta. Na jednym z portali internetowych wypisywał groźby pod adresem swojego przełożonego. Mężczyzna został zawieszony w obowiązkach i usłyszał zarzuty.

Mężczyzna miał na koncie 26 lat służby. Zatrzymany policjant został zawieszony w czynnościach służbowych. Prowadzone jest postępowanie, które ma na celu zwolnienie 47-latka z pracy - informuje śląska policja. Ma zakaz opuszczania powiatu oraz zbliżania się do pokrzywdzonego. Funkcjonariusz został objęty dozorem policyjnym. Mężczyzna usłyszał zarzut groźby karalnej i znieważenia. Może spodziewać się surowych konsekwencji.

Konferencja klimatyczna rozpocznie się 2 grudnia i potrwa 12 dni. Wezmą w niej udział delegaci 200 państw, a także reprezentanci nauki, biznesu, organizacji pozarządowych i ekologicznych. Do Polski może przyjechać nawet 30 tys. osób. W związku ze szczytem do 16 grudnia na granicach z Czechami, Niemcami, Litwą i Słowacją została przywrócona kontrola graniczna. Do tego dnia na Śląsku i w Krakowie będzie też obowiązywał pierwszy stopień zagrożenia terrorystycznego.