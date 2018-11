Dowódcy ściągają policjantów na marsz. Protestujący ujawniają rozmowy, sprawę bada prokuratura

Brak awansu i kilkaset złotych pensji mniej, albo postępowanie służbowe. Protestujący policjanci ujawniają rozmowy, z których ma wynikać, że siłą przymusza się ich do powrotu na służbę. Jest problem z ochroną planowanego na 11 listopada marszu.

"Psia grypa" dotknęła również warszawskie oddziały prewencji - nie wiadomo jeszcze w jakiej skali. To wyspecjalizowana jednostka przeznaczona do zabezpieczenia imprez masowych. Stamtąd pochodził policjant "Kulson" - bohater ubiegłorocznego marszu. Dowódcy oddziałów prewencji mają dzwonić do podwładnych, przymuszając ich do powrotu na służbę. Relacje z rozmów uczestnicy protestu w policji publikują na forach policjantach i poprzez aplikację WhatsApp.

Dowódca: - Halo! Do kiedy ty masz to zwolnienie?

Policjant: - Do 15. [listopada]

(...)

D: Dowódca był u Kubiaka [ red. - ins. Daniel Kubiak, szef Oddziałów Prewencji Policji w Warszawie]. Kubiak przekazał, że jeśli wrócicie na 10. i 11. [listopada] to się bez żadnych konsekwencji temat kończy. Więc jak się zapatrujesz, czy zapatrujecie? Bo podejrzewam, że jesteście na łączach.

P: Nie wracam na pewno, dowódco

D: Aha, mhm. To dobra. Jak tak. To widzę, że wniosek na referenta był przedwcześnie chyba napisany. Byłeś rozmawiałeś, napisaliśmy.

P: Nie będę chłopaków zostawiał.

D: Aha. To chyba nie mamy o czym rozmawiać. Do piętnastego.