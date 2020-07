Grozi nam susza. Ostrzeżenia hydrologiczne nie pozostawiają złudzeń

Aktualne ostrzeżenia hydrologiczne IMGW. Gdzie jest susza?

Jest kilka etapów rozwoju suszy

- susza to zjawisko, które wolno się rozwija, w związku z tym trudno uchwycić początek oraz koniec;

- duża rozpiętość czasu trwania suszy, od miesięcy do kilku lat powoduje, że zjawisko przebiega z różnym natężeniem;

- zasięg przestrzenny suszy jest zazwyczaj dużo większy niż np. powodzi, co skutkuje trudnościami w jej ocenie ze względu na zróżnicowanie obszaru, który obejmuje;

- susza ma tendencję do przedłużania się, w związku z tym epicentrum suszy moze zmieniać się w czasie, co powoduje trudności w ocenie jej intensywności i surowości;

- duży zasięg przestrzenny oraz długi czas trwania suszy powodują, że jej wpływ na różne dziedziny sumuje się, przez co kumulują się również jej skutki. Dotyczy to przypadku, gdy zjawisko przedłuża się, np. z sezonu i trwa do następnego roku.