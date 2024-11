Grozi nam III wojna światowa? "Konflikty interesów nie do rozwiązania"

Czy grozi nam wojna? - z takim pytaniem Agnieszka Kopacz-Domańska, prowadząca program "Newsroom", zwróciła się do swojego gościa płka Andrzeja Derlatki, byłego szefa Agencji Wywiadu i byłego ambasadora RP w Korei Południowej. - Tak, oczywiście. Analizując sytuację sprzed I i II wojny światowej, widać, że do obu konfliktów doprowadziły sprzeczności interesów, których, jak uznali przywódcy państw, inaczej niż przy pomocy wojny nie uda się rozstrzygnąć. Obecnie również obserwujemy narastanie konfliktu interesów, które wydają się nie do rozwiązania. No, chyba, że pojawi się jakaś dobra wola, by je rozwiązać - odparł gość programu. Jako przykłady wymienił konflikt o Tajwan czy Morze Południowochińskie, które Chiny uważają za swoje morze wewnętrzne. - Czy w obliczu tego ewentualnego konfliktu globalnego, o którym pan wspomniał, te najbliższe tygodnie będą decydujące? - dopytywała prowadząca program. - Na pewno dadzą nam wiedzę, w jakim kierunku będzie rozwijała się sytuacja. Oczywiście, wygaszenie konfliktu na Ukrainie będzie bardzo korzystne, z tego punktu widzenia oczywiście, że jest to jedno z zarzewi III wojny światowej. To trzeba jasno powiedzieć - odparł płk Derlatka. - W tym momencie Rosja, która poniosła duże straty na Ukrainie, nie jest w stanie nam zagrozić. Ale jednocześnie tak rozwinęła produkcję zbrojeniową, że jest ona o wiele większa niż przed wybuchem tego konfliktu i wcale nie wygląda na to, żeby wstrzymywała rozwój tego przemysłu. Armia rosyjska jest też znacznie większa niż przed konfliktem - dodał. - Większa, ale jak podkreślają specjaliści, mniej sprawna i doświadczona - wtrąciła prowadząca program. - Myślę, że tak. Ale weźmy pod uwagę, że w konflikcie w Ukrainie uczestniczy w tej chwili nieco ponad 500 tys. żołnierzy rosyjskich, a armia liczy 1,5 mln. Więc dwie trzecie jeszcze nie wzięło udziału. Nie wiem, czy oni są słabsi i gorzej wyszkoleni? Wolałbym, żeby to było prawdą, ale trzeba dmuchać na zimne - odparł. Były szef Agencji wywiadu zwrócił też uwagę na fakt, że dla Rosji konflikt na Ukrainie był wielką lekcją. - Oni potraktowali Ukrainę jak poligon doświadczalny - tłumaczył. - Musimy myśleć o własnej obronie, o takim przygotowaniu, żeby im się nie opłacało nas zaatakować, żeby nie przenieśli wojny dalej do Europy. Taki konflikt w Europie, z punktu widzenia Rosji, jest na razie nie do zaakceptowania. Ale co będzie dalej? Bóg raczy wiedzieć - ocenił płk Andrzej Derlatka.

Rozwiń