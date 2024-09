Groza na niedzielę. Synoptycy nie mają dobrych wieści

W woj. małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim zachmurzenie duże. Opady deszczu o natężeniu przeważnie umiarkowanym, miejscami silnym. Suma opadów do 25 mm, w woj. dolnośląskim do 40 mm. Temperatura minimalna od 10 do 12 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich od 7 do 10 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna od 16 do 18 stopni Celsjusza w Krakowie, Kielcach i Rzeszowie, w rejonach podgórskich od 13 do 15 stopni. Wiatr umiarkowany, porywisty, północny skręcający na wschodni.