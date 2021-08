Grondecka: Sytuacja w Afganistanie zmienia się z godziny na godzinę

Dziennikarka Jagoda Grondecka w emocjonalnych słowach opowiedziała, dlaczego zdecydowała się na opuszczenie Afganistanu. - Ciągle nie chciałam wracać. Zarówno ja, jak i wiele osób, mieliśmy przeświadczenie, że dla talibów granicą nie do przekroczenia będą obcokrajowcy, bo zależy im na międzynarodowym wizerunku. Sami zapewniali, że możemy zostać, że nic nie zrobią zagranicznym dziennikarzom - powiedziała Grondecka w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. - Ale kiedy zobaczyłam, że talibowie odmawiają cudzoziemcom dostania się na lotnisko, to zrozumiałam, że równie szybko mogą zmienić nastawienie do nas, dziennikarzy. I to się już dzieje - podkreślała rozmówczyni Mateusza Ratajczaka. Jak dodała, talibowie musieli dostać rozkaz, by już nie rozmawiać z mediami zagranicznymi. - Sytuacja w Afganistanie zmienia się z godziny na godzinę i idzie w bardzo niebezpiecznym kierunku - zakończyła Grondecka.