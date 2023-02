Grodzki o Trzaskowskim: powinien kandydować na prezydenta RP

Według Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego to Donald Tusk powinien zostać premierem, jeżeli obecna opozycja wygra jesienne wybory parlamentarne. Polityk wypowiedział się również na temat roli, którą widzi dla prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. - To oczywiste, że przywódca największej partii opozycyjnej, jeżeli wygramy wybory, jest naturalnym kandydatem na premiera. W demokracjach, dużo dojrzalszych, to rzecz poza dyskusją - mówił w programie "Tłit" Tomasz Grodzki. - Rafał Trzaskowski jest wybitnym samorządowcem i wybitnym politykiem. Przyszłość Rafała Trzaskowskiego rysuje mi się w jasnych kolorach. Powinien wystartować w wyborach na prezydenta Rzeczpospolitej, które przegrał w sposób minimalny i to z obciążeniem odium podejrzanych manipulacji wyborczych, gdy poginęło trochę głosów z zagranicy, a w domach pomocy społecznej było 100 proc. głosów na jego kontrkandydata. Pamiętajmy, że osiągnął znakomity wynik - dodał. Marszałek Senatu był również pytany przez Patryka Michalskiego o prace nad programem wyborczym.