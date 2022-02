Grób całopalny i przedmioty sprzed tysięcy lat. Sensacyjne odkrycie na Dolnym Śląsku

Sensacyjnego odkrycia dokonano na placu budowy dwóch hal w dzielnicy Biechów w Głogowie. Robotnicy odsłonili spod ziemi artefakty, które pochodzą z okresu lateńskiego, czyli z okresu między 400 r. p.n.e. a początkiem naszej ery. Na miejscu pojawili się archeolodzy z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie, którzy rozpoczęli na miejscu badania. Odnaleziono grób ciałopalny, a przy nim urnę, pogięty miecz, nóż, sprzączkę od pasa oraz dwie ostrogi. Naukowcy w pobliżu odkryli także ślady pochodzące z okresu neolitu, prawdopodobnie pozostawione przez kultury naddunajskie (neolit w Europie Środkowej zaczął się ok. 5500 lat p.n.e.). Natrafiono na pozostałości po piecach, które prawdopodobnie służyły do wypalania ceramiki. Archeolodzy zabezpieczyli bezcenne znaleziska i mają nadzieję, że pomogą one dowiedzieć się więcej na temat ludów żyjących na terenie Polski tysiące lat temu.