Greta Thunberg zgłoszona do Pokojowej Nagrody Nobla 2020

Kandydaturę 17-latki zgłosili szwedzcy parlamentarzyści. - Ciężko pracowała na to, żeby zmusić polityków do otwarcia oczu na kryzys klimatyczny - argumentują posłowie. Kandydatura nastolatki była również rozważana w poprzednim roku.

Dwóch szwedzkich posłów zgłosiło Gretę Thunberg do Pokojowej Nagrody Nobla 2020. - Ciężko pracowała na to, żeby zmusić polityków do otwarcia oczu na kryzys polityczny. Działanie na rzecz redukcji ograniczenia naszych emisji i przestrzegania Porozumienia Paryskiego jest również działaniem na rzecz pokoju - argumentowali Jens Holm i Hakan Svenneling z Partii Lewicy.