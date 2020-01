Greta Thunberg w Polsce. Ekipa filmowa przy Elektrowni Bełchatów

Greta Thunberg przebywa w Polsce. Szwedzka aktywistka wraz z filmowcami była widziana nieopodal elektrowni w Bełchatowie. Miejsce nie było zapewne przypadkowe - tamtejsza elektrownia emituje najwięcej CO2 w Europie.

Miejsce nie może być przypadkowe. Elektrownia Bełchatów jest europejskim liderem w emisji dwutlenku węgla. Według statystyk to aż 38 megaton szkodliwego gazu rocznie, czyli ponad... 100 tys. ton dziennie. To ponad tona na sekundę. Bełchatów przoduje też w emisji metali ciężkich do atmosfery.