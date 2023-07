Greta Thunberg pokazała obraźliwy gest. Z szerokim uśmiechem uniosła środkowe palce

Według Komisji Europejskiej 80 proc. europejskich siedlisk leśnych jest w złym stanie. Według UE do 2050 r. w miastach powinno być więcej lasów mieszanych i o 5 proc. więcej zieleni. Do tego czasu należy również przywrócić 70 proc. osuszonych wrzosowisk, wykorzystywanych do celów rolniczych.