Grecy chwytają za ręczniki. Chcą odzyskać zagarnięte przez komercję plaże

- Chciwość przedsiębiorców i brak nadzoru doprowadziły do bezkarności - mówi BBC Efthymia Sarantakou z University of West Attica. - Chcę wierzyć, że protesty doprowadzą do większego udziału obywateli w zarządzaniu ośrodkami turystycznymi i trosce o przestrzeń publiczną – powiedziała Sarantakou.