Grecja: złapali 79 podpalaczy. "Zdrajcy popełniający zbrodnię przeciwko krajowi"

- Popełniacie zbrodnię przeciwko własnemu krajowi. Podpalacze wzniecają pożary, które zagrażają lasom, mieniu, ale przede wszystkim życiu ludzkiemu. Nie ujdzie wam to na sucho, znajdziemy was i zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności - skomentował Minister Obrony Cywilnej Vassilis Kikilias. Dodał, że podpalacze próbowali wzniecić więcej pożarów w pobliżu Parnitha, gęsto zalesionego pasma górskiego na północny zachód od Aten.