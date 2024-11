Zełenski zabrał głos. "Eskalacja wojny"

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, zauważył, że obecne działania Rosji stanowią kolejne nasilenie konfliktu. Jest to już druga poważna eskalacja w tym roku, po tym, jak Moskwa wprowadziła do walki przeszło 10 tys. żołnierzy z Korei Północnej.

Zełenski zaapelował do międzynarodowej społeczności o reakcję, zauważając: "Świat powinien na to zareagować. Na razie mocnej reakcji nie ma. Putin jest na to bardzo wyczulony. On was sprawdza, drodzy partnerzy". Jego zdaniem brak reakcji oznacza, że takie postępowanie staje się akceptowalne.