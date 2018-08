Grecja. Kolejni turyści uwięzieni na lotnisku. Do Polski wrócą w poniedziałek

Kolejne kłopoty polskich turystów spędzających wakacje za granicą. Tym razem doniesienia o gigantycznych opóźnieniach spływają do nas z greckiej wyspy Zakynthos. "Mieliśmy wylecieć w piątek o godzinie 21:15. Jest niedziela a my w dalszym ciagu czekamy na transport i nie wiemy, kiedy zostanie on nam zapewniony" - napisała do nas rozgoryczona pani Julia na dziejesie.wp.pl.

Lot do Polski był dwukrotnie przesuwany (zdjęcie ilustracyjne) (Shutterstock.com)

Wcześniej na łamach Wirtualnej Polski informowaliśmy o tym, że grupa turystów z Polski utknęła w bułgarskim Burgas. W piątek, z powodu usterki technicznej, nie przyleciał wyczarterowany samolot linii lotniczych Small Planet. Duża grupa polskich turystów na niemal dobę utknęła na lotnisku. Większość z nich, w szczególności rodziny z dziećmi, w niedzielę przyleciało do Katowic. W Bułgarii pozostało jednak 26 osób.

Tymczasem na dziejesie.wp.pl otrzymaliśmy informację od pani Julii, jednej z turystek, która była na wakacjach na greckiej wyspie Zakynthos. "Witam, w wiadomościach można przeczytać o opóźnionych lotach z Bourgas, ale nie ma ani słowa o Polakach, którzy utknęli na Zakynthos. Mieliśmy wylecieć w piątek o godzinie 21:15, jest niedziela a my w dalszym ciągu czekamy na transport i nie wiemy, kiedy zostanie on nam zapewniony" - czytamy w wiadomości od pani Julii.

W podobnym tonie napisał do nas internauta Cammal. "Ludzie nie mogą wrócić z Zakynthos a biuro podroży Grecos umywa ręce" - poinformował użytkownik na dziejesie.wp.pl.

Ogromne opóźnienie

O sprawie turystów z wyspy Zakynthos informowało m.in. RMF FM. Jak wynika z doniesień radia, lot był już dwukrotnie przesuwany. Na początku mieli opuścić grecką wyspę w sobotę, potem pojawiła się informacja o wylocie w niedzielę wieczorem. Jak podaje RMF FM na lot czeka ok. 200 turystów.

Jednak według najnowszych informacji, samolot z Zakynthos do Katowic ma wylecieć jutro po godzinie 8:00 rano lokalnego czasu, czyli po godzinie 9:00.

Co jest powodem tak dużego opóźnienia? Jak podaje RMF FM, doszło do kolejnej techniczne usterki samolotu linii czarterowej Small Planet. Przewoźnik poinformował o tym biuro podróży Grecos.