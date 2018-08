Polscy turyści uwięzieni na Rodos. Dzieci płaczą, a obsługa lotniska... "relax, relax"

Od kilkunastu godzin około 200 turystów z Polski czeka na wylot z Rodos do kraju. Jak informują pasażerowie ich lot jest co kilka godzin przekładany z powodu rzekomej awarii samolotu przewoźnika Travel Service.

Ponad 200 osób, które wyjechały na Rodos m.in. z biurem podróży Grecos, utknęło na lotnisku i nie może wrócić do kraju. Ich powrót jest opóźniony z powodu rzekomej awarii samolotu przewoźnika Travel Service. O trudnej sytuacji wczasowiczów informuje za pośrednictwem serwisu dziejesie.wp.pl pani Agata.

- Małe dzieci są śpiące i płaczą. Pokończyło się mleko dla nich. Obsługa lotniska nie wie, jak długo będziemy czekać. Powtarzają, relax, relax i dodają, że wszystkie skargi mamy kierować do przewoźnika, czyli Travel Service - mówi WP wczasowiczka.

Powrót do kraju był zaplanowany na piątek na godzinę 19.40. Jednak lot był kilkakrotnie przekładany. O godzinie 1 w nocy turyści zostali przetransportowani do hoteli. Już o 6.30 w sobotę znowu przewieziono ich na lotnisko. Nie odbył się ich lot zaplanowany na godzinę 9. Czekają do tej pory.