Polscy turyści nie mogą wrócić z Bułgarii. Niektórym grozi utrata pracy

Kilkunastu turystów z Polski utknęło w bułgarskim Burgas. Ich sytuacja jest dramatyczna. Czują się porzuceni przez biuro podróży. Wiedzą już, że dzisiaj do kraju nie wrócą. Niektórym szefowie grożą zwolnieniem, jeżeli w poniedziałek nie przyjdą do pracy.

W hotelu "Bulgaria" w Burgas nadal pozostaje 18 Polaków, którzy wyjechali na wakacje z biurem podróży TUI i w piątek w nocy mieli wrócić do kraju. Nie wiedzą, kiedy polecą do Polski i nie mają pieniędzy, żeby wziąć sprawy we własne ręce. 6 zdesperowanych turystów samodzielnie kupiło sobie bilety i wróciło do kraju. Swoich praw zamierzają dochodzić później.