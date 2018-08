Polscy turyści utknęli w Burgas i Poznaniu. Znowu koczują na lotniskach

Zepsuł się kolejny samolot przewożący polskich turystów. Klienci biura podróży TUI utknęli na lotniskach w bułgarskim Burgas i w Poznaniu. Tymczasem do kraju wreszcie wracają Polacy z Dominikany.

Nie kończą się kłopoty biura podróży TUI i jego klientów. Według pasażerów, na których powołuje się RMF FM, usterka spowodowała unieruchomienie samolotu należącego do czarterowej linii lotniczej Small Planet. Maszyna nie zabrała pasażerów lecących z Poznania do czarnomorskiego kurortu Burgas. Z kolei na lotnisku w Bułgarii koczują turyści czekający na powrót do kraju. Nie wiadomo jak długo będzie to trwało.