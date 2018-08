Niezapomniane wakacje z TUI. Turyści utknęli w Punta Cana, Warszawie i Poznaniu

Gehenna klientów biura TUI, którzy wybrali się lub zamierzali spędzić wakacje na Dominikanie. Ci, którzy są w Punta Cana od dwóch dni czekają na samolot, który ma ich zabrać do Polski. Ci, którzy mieli tam dopiero lecieć - po kilkudziesięciu godzinach oczekiwania dowiedzieli się, że nie polecą.

Turyści z Poznania mieli wylecieć na Dominikanę w czwartek o 12.40. - Z przyczyn technicznych i pogodowych samolot w ogóle nie przyleciał do Poznania. Co więcej, nie przyleciał także do Punta Cany. Dlatego start został przełożony na piątek, na godz. 9.40 - opowiada WP Patryn. Ale samolot do tej pory się w Poznaniu nie pojawił.