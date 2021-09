Gratulowała Morawieckiemu ws. Turowa. Anna Zalewska o nagraniu posłanki PiS

TSUE podjął niepomyślną dla Polski decyzję w sprawie kopalni Turów. Za każdy dzień, gdy obiekt działa, nasz kraj będzie karany gigantyczną grzywną w wysokości 500 tys. euro. Jeszcze pod koniec maja rząd Polski zapewniał, że negocjacje w sprawie kopalni zakończyły się pomyślnie dla naszego kraju. Ucieszyło to m.in. Violettę Porowską. Posłanka PiS dała upust swojej radości, publikując na Twitterze film z gratulacjami dla Mateusza Morawieckiego. Nagranie pokazaliśmy w programie "Tłit" Wirtualnej Polski europosłance PiS Annie Zalewskiej. Jak zareagowała? - To tylko wyraz sympatii i trzymania kciuków za pana premiera Mateusza Morawieckiego - zapewniała. - Pan premier wielokrotnie powtarzał, kiedy widział, co się dzieje podczas rozmów negocjacyjnych, że są one trudne, będą trudne i prawdopodobnie rozstrzygną się dopiero po wyborach do parlamentu (w Czechach - przyp. red.) - dodała Zalewska.