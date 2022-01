"Granie śmiercią". Żaryn zabiera głos ws. zmarłego b. dyrektora CBA

"Obrzydliwe jest granie śmiercią człowieka i wikłanie jej w bieżącą kampanię polityczną. Śmierć b. Dyrektora z CBA to dla opozycji pretekst do insynuacji i dalszych ataków na rząd. Nie do pomyślenia..." (pis. oryg. - przyp. red.) - napisał w mediach społecznościowych Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego.