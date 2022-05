Granice absurdu. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ z troską o "suwerenności Ukrainy"

"Prezydent państwa zwraca się do parlamentu krajowego o zatwierdzenie specjalnych praw obywateli innego państwa, co w istocie oznacza przyznanie im wszystkiego. Z przecieków do mediów wynika, że chodzi o zrównanie praw Polaków z prawami Ukraińców, z wyjątkiem prawa do głosowania" - relacjonuje plany prezydenta Ukrainy rzeczniczka rosyjskiego MSZ.