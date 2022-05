Zacharowa znowu to zrobiła. O to oskarża ukraińskich żołnierzy

- Zachód nadal dostarcza reżimowi kijowskiemu śmiercionośną broń. Uważamy, że jest to bezpośrednie wsparcie neonazistów i zamiar przeciągnięcia działań wojennych do maksimum. Nie możemy ignorować faktu, że zachodnia broń jest używana do zabijania rosyjskich żołnierzy i ostrzeliwania terytorium Rosji - mówiła Zacharowa.