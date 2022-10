Gra o Chersoń. Coraz bliżej bitwy, która może zmienić układ sił

- Kolejnym czynnikiem jest trwająca mobilizacja w Rosji. Wprawdzie przebiega opieszale, jednak trzeba się liczyć z tym, że pierwsze większe jednostki sformowane w ramach poboru zaczną trafiać do Ukrainy jeszcze w tym roku. Przykładem może być 3. Korpus Armijny, formowany w ramach Zachodniego Okręgu Wojskowego. Wprawdzie będzie to jedynie 10 do 15 tys. żołnierzy, jednak da to rosyjskim dowódcom nieco większą swobodę manewrowania. Dlatego mając na uwadze te czynniki, warto spróbować uderzyć na Chersoń - dodaje Link-Lenczowski.