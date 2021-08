Gowin "zaniepokojony" Lex TVN? Kornecka szczerze o stosunkach z USA

Rosną emocje wokół sprawy koncesji dla telewizji informacyjnej TVN24. Ustawa Lex TVN niepokoi Amerykanów, a to z kolei spotyka się z mocnymi wypowiedziami niektórych polityków partii rządzącej. Dla przykładu Witold Waszczykowski nazwał chargé d'affaires ambasady USA w Polsce "oszołomem". Do tych słów w programie "Newsroom WP" odniosła się Anna Kornecka, zdymisjonowana minister rozwoju, pracy i technologii. - Myślę, że to prywatna opinia pana Waszczykowskiego. Nie podzielam tej opinii - zaznaczyła polityk. Jak podkreśliła Anna Kornecka, "to, co dzieje się w relacjach polsko-amerykańskich, jest mocno niepokojące". - To niepokoi również Porozumienie, niepokoi Jarosława Gowina, który jest w zasadzie ostatnią osobą w polskim rządzie, która pozostaje w stosunkach dyplomatycznych (ze Stanami Zjednoczonymi - red.) - podkreśliła była wiceminister. Jak dodała Anna Kornecka, projekt Lex TVN nie był konsultowany z politykami Porozumienia. - On osiągnął zupełni inny skutek niż ten zamierzony - tłumaczyła Kornecka.