Gowin w stanie wojny z PiS? Czarnecki: chce się różnić

Jarosław Gowin publicznie zapowiada głosowanie "przeciw" tzw. ustawie "Lex TVN" oraz części ustaw gospodarczych związanych z "Polskim Ładem". Czy w ten sposób lider Porozumienia próbuje wypchnąć się z rządu? - Tak, zdecydowanie. Gowin chce się różnić, za wszelką cenę podkreśla swoją tożsamość (…). Natomiast nie jest naszą intencją jego wyrzucanie. Jest częścią koalicji, jest nam potrzebny tak samo, jak my jesteśmy jemu potrzebni - mówił w programie "Newsroom" WP Ryszard Czarnecki. Europoseł PiS dodał, że telewizja i media to nie są miejsca, gdzie "będą załatwiane sprawy z Gowinem". - (Niepopieranie "Polskiego Ładu") będzie oznaczało eskalację jego wojny z nami i to byłby zły ruch z jednego strony. Co innego pokazywać "inność" w mediach (…), ale jeśli wcześniej zgadzał się na "Polski Ład", to powinien być w tym konsekwentny - dodał polityk.