Gowin w opozycji? Poseł od Hołowni mówi, do kogo wicepremierowi jest najbliżej

Jarosław Gowin mówił w poniedziałek w WP, że dostrzega problemy Zjednoczonej Prawicy i wie, że wspólny start w kolejnych wyborach może okazać się niemożliwy. Podkreślił jednak, że nie oznacza to politycznego niebytu dla Porozumienia i ma już "plan B" na przyszłość. Słowa wicepremiera komentował w programie WP "Newsroom" prof. Wojciech Maksymowicz z Polski 2050 Szymona Hołowni. - Jarosław Gowin wykazywał i wykazuje nadal niezależność i nie daje się stłamsić mimo nacisków - powiedział. - Jeśli jest niezależny wewnętrznie i posłowie, którzy są przy nim są niezależni, to tworzą naturalny organizm polityczny zdolny do połączenia się z innymi. Mają zdolność koalicyjną - dodał. Pytany czy w przyszłości możliwa będzie współpraca Porozumienia z Polską 2050 odparł, że "absolutnie, jest to możliwe".