Gowin się poskarżył. Prof. Maksymowicz skomentował słowa wicepremiera

Na początku czerwca Paweł Kukiz podpisał współpracę programową z Prawem i Sprawiedliwością. Czy partia rządząca zamierza "wymienić" jednego z koalicjantów? Kwestię tę komentował w programie "Newsroom WP" prof. Wojciech Maksymowicz, były wiceszef MNiSW. - Mimo, że były prowadzone długotrwałe negocjacje, to posłowie Porozumienia byli wypychani. Ja jestem jednym z tych, który znalazł miejsce gdzie indziej. W tym, co oferowało Prawo i Sprawiedliwość, była dominanta centralizacji i zamordyzmu. Nie tędy droga - stwierdził polityk Polski 2050. - Ja sam się usunąłem ze Zjednoczonej Prawicy. (...) W pewnym momencie stwierdziłem, że nie bardzo już się przydam, bo nie bardzo się mnie słucha. Dialogu w ogóle nie było. Kwestie ochrony zdrowia, walki z pandemią były zastrzeżone dla Prawa i Sprawiedliwości. Zupełnie nie rozumiem dlaczego. Wolałem wrócić do chorych i pracować bezpośrednio - przyznał prof. Maksymowicz.