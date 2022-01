Gowin mówi o "brutalnym ataku PiS". "Nie wiem co autor miał na myśli"

- Nie wiem do końca co autor miał na myśli, co rozumie przez te „brudne ataki”, co to miałoby oznaczać – mówił w programie „Newsroom” WP wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Mateusz Ratajczak pytał go o Jarosława Gowina, który we wtorek zapowiedział powrót do polityki. Lider Porozumienia w wywiadzie dla tvn24.pl stwierdził, że pojawienie się u niego depresji było wynikiem m.in. „brutalnego ataku PiS”. Rzymowski zapewnił, że cieszy go powrót byłego wicepremiera do zdrowia i publicznej aktywności. - Jestem ciekaw opinii Jarosława Gowina na temat bieżącej sytuacji politycznej w Polsce, ale też tej coraz bardziej gęstniejącej sytuacji u naszego wschodniego sąsiada, na Ukrainie - dodał.