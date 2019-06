Gowin chwali decyzję PSL. Ma dla ludowców propozycję

Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że PSL opuszcza Koalicję Europejską. Na decyzję szefa PSL zareagował wicepremier Jarosław Gowin. Ocenił, że jest ona "słuszna". Na koniec zadał pytanie - czemu nie pójdziecie z nami?

Szef PSL zapowiedział, że jego partia stworzy samodzielny blok ugrupowań, z którymi wystartuje w jesiennych wyborach do parlamentu. To pierwszy rozłam w Koalicji Europejskiej . - Nie udało się wygrać wyborów, wspólnota celu nie wystarczyła. Wojna religijna zmieniła wynik tych wyborów - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Gowin: To słuszna decyzja

Decyzję podjętą przez PSL skomentował wicepremier Jarosław Gowin . - Słuszna decyzja PSL o wyjściu z Koalicji Europejskiej i budowaniu bloku ludowo-chadeckiego - ocenił. - Ale w takim razie skąd deklaracja uczestnictwa w tworzeniu opozycyjnego bloku do senatu? - zapytał.

Gowin sugeruje, aby PSL dołączył do... Zjednoczonej Prawicy. - Jeśli tworzy się blok centrowo-chadecki, to dlaczego do senatu nie iść ze Zjednoczoną Prawicą? - pyta retorycznie.