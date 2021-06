Gowin bez ogródek o Tusku. Przypomniał, co zrobił 8 lat temu

W kuluarach coraz głośniej mówi się o powrocie Donalda Tuska do krajowej polityki. O ewentualną rozmowę z byłym przewodniczącym Rady Europejskiej pytany był w programie "Tłit" wicepremier Jarosław Gowin, szef MRPiT. - To zależy czego miałaby dotyczyć ta rozmowa. Nie rozmawiałem, nie widziałem się z Donaldem Tuskiem od ośmiu lat. Od dnia, w którym zapowiedział, że zdymisjonuje mnie z funkcji ministra sprawiedliwości z powodu mojego sprzeciwu wobec instytucjonalizacji małżeństw homoseksualnych - przekazał polityk. Prezes Porozumienia nie wykluczył jednak spotkania w przyszłości. - Jeżeli rozmowa miałaby dotyczyć kwestii związanych z interesem państwa, polityką zagraniczną, z naszą pozycją w Unii Europejskiej, to jestem gotów rozmawiać z każdym. Jeżeli rozmowa miałaby dotyczyć współpracy politycznej, to byłaby całkowicie bezcelowa, bo ja takiej współpracy sobie nie wyobrażam - oświadczył Jarosław Gowin.