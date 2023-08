Gorzka pigułka lata. Rekordowe ceny czereśni i inwazja tureckich owoców

Portal branżowy sadyogrody.pl donosi, że polski rynek został zalewany czereśniami sprowadzanymi z Turcji i to w momencie, gdy polscy producenci zbierają owoce w szczycie sezonu. Zbiory owoców w Polsce w tym roku okazały się niższe niż przeciętnie, a ceny skupu nie wzrosły, co szkodzi producentom. Powodem tego stanu rzeczy jest konkurencja ze strony tanich tureckich czereśni, które trafiają do sieci handlowych i dużych detalistów.