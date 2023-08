"Chorwacja straciła jeden ze swoich atutów". Czy turyści wrócą?

- Stabilny przebieg tegorocznego sezonu turystycznego potwierdza również Administracja Skarbowa. Według danych finansowych, od pierwszego dnia 2023 roku do 20 lipca w branży noclegowej, restauracjach, cukierniach, kawiarniach… i biurach podróży oraz touroperatorów, faktury osiągnęły wartości 3,04 mld euro, czyli 31 procent więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Co prawda we wspomnianym okresie wystawiono 212,6 mln faktur i tylko o jeden procent więcej niż w ubiegłym roku, co ma potwierdzić, że nowe setki milionów euro fiskalizowanych to bardziej efekt podwyżek cen niż częstszego sięgania do portfeli turystów - czytamy na stronach portalu Večernji list.