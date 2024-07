"Mówiłem, leżymy". Gorzka ocena rządu Tuska

Eugeniusz Kłopotek przez wiele lat był posłem na Sejm RP. Od 2024 roku jest radnym powiatu tucholskiego. W programie "Newsroom" WP prowadzący Paweł Pawłowski pytał polityka PSL, jak z dystansu obserwuje ostatni przełomowy rok w polityce ogólnokrajowej. Kłopotek zwrócił uwagę, że "dla wielu wyborców, którzy odsunęli PiS od władzy, to wszystko idzie za wolno". - Od razu, jak premier Donald Tusk powiedział "100 konkretów na 100 dni", to mówiłem: leżymy - stwierdził gość programu. Według polityka PSL "nie ma takiej możliwości, żeby 100 konkretów załatwić w ciągu 100 dni, nie znając jeszcze, co w tych szafach siedzi". Kłopotek powiedział także, że "jeśli koalicji uda się pociągnąć do wyborów prezydenckich i jeśli dokona się zmiana na stanowisku prezydenta i będzie nim ktoś z koalicji 15 października, to wówczas trzeba iść ostro do przodu". - A dzisiaj sprzątamy, trochę bez przerwy się tłuczemy z tym, co oni nam pozostawili, ale trudno, nie ma wyjścia - podsumował gość programu.