Górnicy przeciw PiS. Chcą strajkować przed konwencją w Katowicach

Górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej planują masowy protest na sobotę. Wtedy w samym centrum Katowice odbędzie się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Związkowcy domagają się przede wszystkim dymisji wiceministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

Decyzja ws. sobotniego protestu tak naprawdę należy do ministerstwa – usłyszeliśmy od działaczy Solidarności. To resort energii ma spełnić ich postulaty i poinformować o tym do czwartku.