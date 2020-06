Górnicy dostaną 100 procent pensji na postojowym. Paweł Tanajno ostro o "bandzie politykierów"

To komentarz do sprawy zamknięcia kopalń na Śląsku. Podczas trzytygodniowego postoju górnicy mają otrzymywać 100 procent wynagrodzenia. Wzbudza to wielkie emocje, bo zgoła inaczej rządzący potraktowali inne grupy zawodowe: fryzjerów, kosmetyczki, właścicieli sklepów w galeriach handlowych czy przedsiębiorców z branży gastronomicznej i hotelarskiej.