Gorbaczow trafił do szpitala. "Jest poddawany dializie"

Choć po przejściu na polityczną emeryturę Gorbaczow krytykował Władimira Putina za ataki na wolne media i wytykał mu skoncentrowanie wokół siebie całej władzy w państwie, to w ubiegłych latach jego stosunek do dyktatora uległ zmianie. Ostatni lider ZSRR poparł m.in. aneksję Krymu przez Rosję, za co w 2016 roku otrzymał od Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zakaz wjazdu do tego kraju.