Gorąco w studiu. "Przywołuję pana do porządku"

Kto ponosi odpowiedzialność za wynik PiS niedający większości w Sejmie? Rzecznik Suwerennej Polski Jacek Ozdoba unikał jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie w programie "Tłit".Patryk Michalski pytał go czy może uderzyć się we własną pierś za zakłócanie konferencji prasowych polityków opozycji, m.in. europosła opozycji Radosława Sikorskiego. - Jeżeli ktoś dementuje na miejscu, że ktoś podaje nieprawdziwą informację, to jest zakłócanie konferencji? Pan Radek Sikorski, pan "Reset", bo tak trzeba na niego mówić, to człowiek... - zaczął Jacek Ozdoba, na co Patryk Michalski stwierdził, że to określenie z serialu TVP Info. Pytał Jacka Ozdobę o to, czy ma dowody na to, że Anne Applebaum, żona Radosława Sikorskiego, zastraszała ekspertów występujących w serialu. - To nie jest prawdziwy reset? Dzwoniła jego (Sikorskiego -red.) i zastraszała ekspertów. Nie mam dowodów. Dla pana nie są wazne dokumenty FSB? Dla mnie to ważne, bo pan się zajmuje przerywaniem konferencji, a ja się zajmuję tym, że na dokumentach FSB jest nazwisko "Donald Tusk". Ręce mi opadają - mówił Jacek Ozdoba. Patryk Michalski próbował go przywoływać do porządku. W studiu zrobiło się gorąco. - Za chwilę będę musiał zostawić pana w studiu z kamerą. Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie o konferencje prasowe, bo może suweren chciał dać znać, że nie godzi się na arogancję, której pan stał się symbolem? - pytał Patryk Michalski. - PiS wygrało wybory. Pamiętajmy, że Zjednoczona Prawica ma mniejszy udział medialny niż opozycja. Paleta kanałów wspierających opozycję jest większa niż wspierająca rządzących - mówił Jacek Ozdoba, na co Patryk Michalski zwrócił uwagę na zawłaszczenie mediów publicznych przez PiS oraz, że partia Zbigniewa Ziobry bywała wycinana z TVP.

