Gorąco w Senacie. Co z wyborami 2020? Tomasz Grodzki apeluje do PiS

Senatorowie zebrali się we wtorek, by zająć się ustawą umożliwiającą przeprowadzenie wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym. Izba wyższa parlamentu ma czas do środy na podjęcie decyzji w tej sprawie. Jeśli do tego nie dojdzie, to ustawa może trafić na biurko prezydenta.