Wybory 2020. Senat z opóźnionymi obradami: PiS domaga się zmiany regulaminu

Posiedzenie miało burzliwy początek. Wniosek o zmianę trybu pracy zgłosił senator PiS Marek Martynowski. - Proszę o zmianę z hybrydowego przeprowadzania obrad na tradycyjne. Jesteśmy przeciwko obecnej formie, bo jeśli komisje senackie nie mogą tak pracować, to my również na sali plenarnej powinniśmy takie same reguły stosować - oznajmił senator PiS.

- Proszę prowadzić obrady zgodnie z regulaminem, skoro został zgłoszony wniosek formalny, to jest obowiązek głosowania. Niech go przegłosuje większość, a nie z całym szacunkiem pan - przekonywał Stanisław Karczewski. Z powodu różnicy zdań ogłoszono pół godziny przerwy.

Senat debatuje. Jan Maria Jackowski ujawnia plan PiS na obrady

Senat debatuje. "PiS traci senatorów"

Na sugestię, że klub Jarosława Kaczyńskiego opóźnia celowo prace Senatu, Jackowski zapowiedział, że "dopóki senatorowie nie uporają się ze zmianami regulaminowymi, to nie będzie możliwości dalszych prac". - Do tego dochodzi kwestia zabezpieczenia systemów informatyczny w komisjach. To również będzie temat do dyskusji na forum - zapowiedział polityki PiS.