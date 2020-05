Wybory 2020. Senat wznawia obrady. 10. posiedzenie Izby (na żywo)

Od razu pojawiły się sugestie, że klub Jarosława Kaczyńskiego opóźnia celowo prace Senatu. Skomentował je Jan Maria Jackowski stwierdzając, że "dopóki senatorowie nie uporają się ze zmianami regulaminowymi, to nie będzie możliwości dalszych prac". - Do tego dochodzi kwestia zabezpieczenia systemów informatyczny w komisjach. To również będzie temat do dyskusji na forum - zapowiedział polityki PiS.