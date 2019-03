Gorąco na linii Zieliński - NIK. "Nie jest to ustawka polityczna?"

Ostra wymiana zdań pomiędzy wiceszefem MSWiA a prezesem NIK. Jarosław Zieliński zarzuca "ustawkę polityczną", podczas, gdy Krzysztof Kwiatkowski przypomina wiceministrowi, że sam w przeszłości wnioskował o kontrolę NIK.

We wtorek Jarosław Zieliński nazwał kontrolę w policji "kompromitacją NIK". "Ta kampania polityczna kompromituje Izbę, a ma być ona bezstronnym organem kontrolnym państwa" - napisał wiceszef MSWiA na Twitterze.

Do tych słów odniósł się prezes NIK, który poinformował, ze politycy porozmawiają "o ustaleniach kontroli po jej zakończeniu". "Na razie rekomenduję umiar i spokój" - zaznaczył Krzysztof Kwiatkowski .

Zieliński nie pozostał mu dłużny. "Proszę wyjaśnić, dlaczego kontrolę zapowiada Pan w TVN, na podstawie anonimów p. Kamińskiej, tylko na Podlasiu i w jej kampanii wyborczej do PE? Nie jest to ustawka polityczna? A o wyniki obiektywnej kontroli jestem spokojny" - czytamy we wpisie wiceministra.