Gorąco na granicy z Białorusią. Migranci nie mieli szans

W ostatnich dniach coraz częściej dochodzi do nielegalnych przekroczeń polskiej granicy. Kolejny raz grupa migrantów zrobiła dziurę w ogrodzeniu przy granicy z Białorusią, by następnie z drabinami wejść na pas zieleni i przedostać się na terytorium kraju przez kolczaste ogrodzenie. Grupa 18 cudzoziemców została jednak w porę zatrzymana przez polskich strażników i zawrócona w głąb Białorusi. "Na nagraniu widać grupę migrantów przekraczających nielegalnie granicę w rejonie służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Czeremsze. Grupa licząca 18 osób, nielegalnie dostała się do naszego kraju, pokonując i niszcząc barierę techniczną. Granica jest monitorowana 24 godziny na dobę. Wszystkie osoby zostały ujęte. Cudzoziemcy pochodzili z Iraku i Afganistanu" - wyjaśniła sprawę Straż Graniczna.