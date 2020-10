Godziny dla seniorów. Zapis, który spowodował zamęt

Godziny dla seniorów. Drugi raz w tym roku

Tym razem jest inaczej. Wprowadzone ponownie 15 października godziny dla seniorów są skierowane do znacznie szerszej grupy osób, bo już tych, którzy mają po 60 lat. To nie wszystko. O ile nie zmieniły się godziny, w których zakupy robią seniorzy (10:00-12:00), to jednak obowiązują one tylko w dni powszednie, od poniedziałku do piątku. Co więcej, nie w każdym sklepie, jak było to wiosną.