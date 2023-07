Głośny wypadek w Krakowie. Do akcji wkracza pies tropiący

Dodatkowo biegli mają sprawdzić stan pojazdu. - To auto było nietypowe, nie dość, że sportowe, to jeszcze tuningowane, dlatego chcemy ustalić, czy dokonane w nim przeróbki mogły mieć wpływ na zdarzenie. Biegły ma się wypowiedzieć również co do tego, czy ten pojazd w ogóle mógł poruszać się po drogach - mówi w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" prok. Rafał Babiński.