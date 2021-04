Głogów. Brutalna interwencja policji. Krzysztof Śmiszek komentuje

Podczas protestu przeciwników obostrzeń w Głogowie doszło do brutalnego obezwładnienia jednej z uczestniczek wydarzenia. Na opublikowanym w Internecie nagraniu widać, jak policjant uderza kobietę pałką, a następnie powala ją na ziemię. Sprawę komentował w programie "Tłit" poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. - Policja jest formacją, w której komendant główny podlega ministrowi spraw wewnętrznych. Mam przekonanie, że obecnie rządzący inspirują aktywnie policję do tego, żeby pokazywała siłę wobec tych, którzy nie podobają się obecnej władzy. To bezpardonowe bicie ludzi na ulicach, używanie środków przymusu bezpośredniego - w sposób absolutnie nieproporcjonalny - ma na celu zastraszenie obywateli po to, żeby nie pokazywali swoich poglądów czy swojego niezadowolenia - przekonywał Śmiszek.

Rozwiń