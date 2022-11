Gigaproblem z mikroczipami. Mogą wykończyć Putina. Cały świat o nie walczy

Jeśli wojna o Tajwan kiedyś w końcu wybuchnie, to niedługo później nie kupimy smartfonów, będzie krucho z komputerami (40 proc. części z Tajwanu), słabiutko z centrami danych, czyli obsługą internetu. Tylko nieco lepiej poradzą sobie firmy motoryzacyjne, bo mniej importują z wyspy. Świat stanie wtedy przed wyborem, dokąd powinny wędrować deficytowe cząstki: do wojska czy może do cywila. Ale tak czy inaczej będzie to oznaczać wielkie kłopoty.