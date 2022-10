Zapalenie płuc pokonane za pomocą mikrorobotów

Jak tłumaczą to naukowcy, w przypadku tradycyjnego zastrzyku jedynie niewielka ilość antybiotyku trafia dokładnie tam, gdzie jest potrzebna. Natomiast dostarczenie go przez mikroroboty jest o wiele efektywniejsze, gdyż środki lecznicze trafiają od razu na miejsce akcji, nie musząc pokonywać długiej drogi przez układ krwionośny. Dlatego też w mikrorobotach pokładane są olbrzymie nadzieje. Tym bardziej, że są one całkowicie bezpieczne, ponieważ wszelkie pozostałości po nich są likwidowane przez układ immunologiczny.