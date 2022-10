W mózgu, w płucach, w wątrobie… Cząsteczki sadzy odkryte w płodach

Tymczasem w ostatnim czasie polski rząd najpierw zawiesił normy jakości węgla i dopuścił do spalania w domach trującym miałem, a ostatnio zrobił to samo w przypadku węgla brunatnego. Do tego dodać można słowa Jarosława Kaczyńskiego, który uznał, że "trzeba w tej chwili palić wszystkim, poza oczywiście oponami czy tym podobnymi rzeczami (…), bo po prostu Polska musi być ogrzana".