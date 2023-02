Gigantyczna szczelina po trzęsieniu ziemi. "Szeroka na 200 metrów"

Dyrektor WHO w Syrii

Z kolei do Syrii dotarł dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jak podała syryjska agencja Sana, dyrektor WHO przybył w sobotę do syryjskiego miasta Aleppo, mocno dotkniętego trzęsieniem ziemi, które spustoszyło kilka regionów Syrii i sąsiedniej Turcji.